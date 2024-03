Yolanda Sultana alega que la televisión la "ha echado al olvido”

La popular tarotista Yolanda Sultana, más conocida como “Tía Yoli”, aseveró que se ha sentido dejada de lado, por el mundo televisivo, a pesar de haber sido la consejera de muchos rostros.



"Están dormidos, yo los recuerdo con cariño y ustedes me han echado al olvido, pero los quiero tanto que los perdono. A esta vieja no se puede dejar botada, porque yo he educado a niños que ustedes no lo han hecho, regalé cientos de cunas, regalé bastones, sillas de rueda, di consejos a Chile y también a los mandatarios”, dijo la mujer, al programa "Que te dije" de Zona Latina.

“Yo no he cumplido todavía mi ciclo en televisión. Mis rodillas están mal, pero mi cabeza está innata”, aseveró la "Tía Yoli".

Sin embargo, la popular consejera aseveró que si hay algo que le molesta, es que haya personas que la imiten, e incluso, aseveró que hay un reconocido tarotista que imita su forma de ser.



“Puede tener odio la gente, pero los que están saliendo en este momento, no me imiten. Nadie daba recetas, nadie ocupaba sahumerio. No quiero nombrar, pero se llama Pedro. Todo lo que yo digo, Pedrito, después le cambias las palabras”, concluyó.



PURANOTICIA