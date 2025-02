"Yo soy la agredida": Denisse Campos cuenta su verdad tras escándalo en bar de Viña del Mar

Hace pocos días, Denisse Campos, fue protagonista de un altercado en un bar en Viña del Mar, donde fue detenida por Carabineros tras ser acusada de insultar y golpear a trabajadores del recinto.

Ahora, la ex modelo rompió el silencio y habló sobre esta situación, defendiéndose de lo ocurrido.

“Estoy más o menos, no más. No quiero que se sigan diciendo cosas que no son. Todavía no han escuchado mi versión“, expresó Campos al medio LUN.

”Las cosas no son como las están diciendo. Necesito que paren un poquito. Yo soy la agredida y me han dejado todos como la agresora, yo tengo lesiones, constaté lesiones...espero que entiendan que la única lesionada soy yo”, agregó.

“Necesito defenderme de lo que está sucediendo. Yo no tengo problemas de lucas, pero necesito pagar los abogados porque son varios, varias demandas que voy a poner”, cerró.

Este domingo en la noche, Denisse, estará como invitada especial en el programa de farándula, Primer Plano, donde entregará más detalles sobre lo ocurrido en la Ciudad Jardín.

PURANOTICIA