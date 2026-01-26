‘’Yo no la conozco…”: Camila Andrade rompe el silencio tras la burla de Daniella Campos

Camila Andrade decidió referirse por primera vez a la polémica burla que lanzó Daniella Campos en su contra, restándole total importancia y marcando distancia del conflicto mediático.

En el último capítulo de Primer Plano, la actual participante de Fiebre de Baile fue consultada por el video donde la gemela Campos la tildó de “amante”. Su respuesta fue tajante y sin espacio para la polémica.

“No me interesa. Nunca la he visto, yo no la conozco”, declaró de entrada la ex Miss Chile, asegurando además que no se dio el tiempo de buscar el registro ni profundizar en los dichos.

Camila explicó que evita involucrarse en este tipo de controversias. “Si me diera el tiempo de buscar lo que dicen todas las personas, probablemente no sería muy cómodo”, señaló, dejando claro que no forma parte de sus prioridades actuales.

En esa línea, Andrade cerró el tema con un tono calmo: “Estoy en otra onda en mi vida, no estoy con malas ondas. Pero está bien, si ella piensa eso, está perfecto”.

Recordemos que el conflicto a raiz de que Daniella Campos protagonizara un video grabado por Luis Sandoval, donde lanzó un comentario directo contra Camila Andrade, cuestionando su “único título”.

