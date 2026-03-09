Marco Antonio Solís confirma su regreso a Chile con esperado concierto en el Movistar Arena

El reconocido cantante mexicano Marco Antonio Solís vuelve a poner sus ojos en Chile y ya confirmó un esperado reencuentro con su público.

El intérprete de clásicos románticos regresará al país como parte de su nueva gira Gratitud 2026, un espectáculo con el que busca celebrar su extensa carrera y repasar los éxitos que lo han convertido en uno de los artistas latinos más queridos.

El propio artista adelantó lo que será este nuevo espectáculo, prometiendo una noche cargada de emoción y nostalgia para sus fanáticos.

"Será un encuentro con lo esencial, la música que une, la palabra que reconforta y el futuro que nos espera con los brazos abiertos", adelantó el músico mexicano.

La gira ya ha pasado por distintas ciudades de Estados Unidos y México, donde ha logrado convocar a miles de seguidores, por lo que su llegada a Chile genera altas expectativas entre quienes han seguido su carrera durante décadas.

¿Cuándo y dónde será el show?

El concierto se realizará el 3 de noviembre de 2026 en el Movistar Arena, uno de los recintos más importantes para espectáculos masivos en el país.

Las entradas ya se encuentran disponibles a través del sistema Puntoticket, con valores que comienzan desde los $34.800.

