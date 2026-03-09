Reavivan rumores de quiebre entre Gissella Gallardo y Mauricio Pinilla: “Salió de su casa y no llegó en tres, cuatro días”

Los rumores volvieron a instalarse con fuerza sobre el matrimonio de Gissella Gallardo y Mauricio Pinilla. Y es que, aunque hace solo unas semanas la periodista había salido a asegurar que todo marchaba bien entre ellos tras su mediática reconciliación, en el programa Primer Plano de Chilevisión se encendieron nuevamente las alarmas sobre un supuesto quiebre.

En el espacio farandulero se analizó la compleja situación que enfrenta el exfutbolista, quien está en medio de una polémica por una millonaria deuda que supera los 1.600 millones de pesos y que incluso terminó con el remate de algunos bienes el pasado 25 de febrero.

En medio de ese escenario, varios panelistas deslizaron que el exseleccionado no estaría pasando por un buen momento personal y que incluso habría retomado la vida nocturna, algo que habría vuelto a tensionar su relación.

Fue Francisca García-Huidobro quien lanzó uno de los comentarios que más revuelo generó en el estudio.

"A mi me llegó el comentario, que no hace mucho tiempo, después del verano, Mauricio Pinilla salió de su casa un día y no llegó en tres, cuatro días", señaló.

Pero eso no fue todo. El influencer Danilo 21 también aportó con su propia teoría sobre lo que estaría pasando realmente entre la pareja, dejando entrever que la imagen pública de familia podría no reflejar la realidad.

"Ha circulado por todos los medios que ellos no estarían juntos. Es evidente que si tu estás con una persona, lo vas a seguir en redes sociales. Yo creo que esto tiene que ver con las intenciones de mantenerse como una familia, mantener el estatus de personas que ostentan mucho dinero todavía. Tratan de llevar una vida que ya no tienen", señaló.

Así, mientras las especulaciones vuelven a crecer, el matrimonio entre Gallardo y Pinilla vuelve a quedar en el centro de la polémica mediática.

PURANOTICIA