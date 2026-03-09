Julio César Rodríguez explica su abrupta salida de Chilevisión y anuncia otra inesperada renuncia

La sorpresiva salida de Julio César Rodríguez de Chilevisión sigue remeciendo al mundo de la televisión. El animador decidió explicar públicamente qué lo llevó a tomar una decisión que dejó a más de uno descolocado en la industria.

Fue en el matinal Contigo en la Mañana donde el periodista salió a enfrentar las especulaciones que comenzaron a circular en redes sociales, especialmente aquellas que hablaban de presiones o censura dentro de la señal.

"No me voy por presiones políticas o situaciones de censura. Mi renuncia obedece netamente a temas laborales, porque yo quiero tener nuevos desafíos, buscar nuevos caminos", afirmó.

Según explicó, la llegada de nuevos ejecutivos y una administración distinta dentro del canal también influyó en su decisión de cerrar este capítulo.



"El canal merece en este nuevo ciclo, con nueva gente que llega, tener su propio camino. A veces no se logra comulgar con la misma idea, con la misma energía y con la misma fuerza", señaló, adelantando que su salida se concretará a fines de marzo.

OTRA RENUNCIA

Pero eso no fue lo único que sorprendió. Julio César Rodríguez también reveló que este giro profesional viene acompañado de otros cambios importantes en su vida, incluyendo su salida de Vive!, señal de cable de la que es propietario.

"También voy a dar un paso al costado, voy a abandonar mi licitación. Estoy reorganizando mi vida por mi familia, por mí y por lo que venga", confesó.

El animador incluso recordó que en el pasado tuvo la posibilidad de cambiarse de canal, pero optó por seguir en CHV. Sin embargo, esta vez decidió activar una cláusula de su contrato que le permitía dejar el cargo tras el cambio de administración.

"Yo tenía un mes desde que se cambiaba el director ejecutivo, el 31 de enero, y llegaba la nueva administración. Tenía una ventana para no estar los cuatro años. No es porque yo firme contrato en otro canal, sino porque hice uso de esa ventana", relató.

Con estas declaraciones, JC intentó cerrar cualquier especulación sobre su salida y dejó claro que, al menos para él, este es simplemente el final de una etapa.

"Estoy en la firme convicción de que cumplí un ciclo", remató.

PURANOTICIA