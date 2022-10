“Yo no estaba dispuesto”: Daniel Fuenzalida reveló que desde TV+ le solicitaron integrar a Raquel Argandoña en “Me Late”

El comunicador Daniel Fuenzalida, fue el más reciente invitado al programa de trasnoche de Chilevisión “Pero con Respeto”, donde mantuvo una íntima conversación con Julio César Rodríguez, con quien abordó el inesperado término de su programa en TV+ “Me Late”.

En este contexto, se refirieron a la inminente llegada de Raquel Argandoña a las filas de TV+, lo que si bien no ha sido confirmado por la estación televisiva, los rumores son cada vez más fuertes.

Bajo esta línea, el conductor de “Contigo en la Mañana” le consultó a Fuenzalida sobre si creía que la llegada de la “Quintrala” a la señal podría haber influido en el fin del espacio. “Llegó un gerente de producción, que es Gonzalo Cordero, que parece que no le gusta este modelo (de productoras). Quería hacer un canal como se hace en todos lados, y no estas coproducciones, y empezó una especie de querer meterse más en el programa, en el sistema, y a lo mejor eso podría haber influido. Es la única explicación que yo me doy”, comenzó relatando.

“Yo creo que a uno de los gerentes le gustaba la Raquel, me lo había pedido a mí, si es que yo la podía contactar y yo no estaba muy de acuerdo. La verdad de las cosas que a mí se me pidió como en marzo si es que yo podía contactar a Raquel Argandoña, después que se fue la Pamela Díaz, y yo encontraba que ella estaba bien en Zona de Estrellas”, agregó.

“Para traerla tenía que sacrificar personas de mi equipo técnico, quizás un par de panelistas, y yo no estaba dispuesto a sacar a un Sergio Rojas, a un Luis Sandoval, o sacar personas de mi equipo para poder tener el presupuesto de Raquel, y lo que significa eso en el día a día”, aseguró sobre los motivos para no traer a Raquel.

“Yo me hice un poco el leso con eso. Es verdad que el canal me lo pidió en marzo y yo me había hecho el leso. Un par de reuniones me dijeron: ‘¿Has hablado con Raquel?’, y no había hablado con ella”, expresó.

Al preguntarle por qué nunca se contacto con Raquel, Fuenzalida aseguró que sentía que era “hacer el mono”. “Yo podría haberle dicho a Raquel que conversáramos para quedar bien con el canal y decir: ‘Oye hablé con Raquel, y parece que no hay tanto interés’, pero preferí que no. Fui transparente y no la llamé, ni me acerqué a ella”, añadió.

“Sabiendo lo profesional que es Raquel, siendo lo que es Raquel Argandoña que es un tremendo personaje, súper atractivo, no digo lo contrario, pero como veníamos jugando las piezas de nosotros, con la llegada de Raquel iba a tener que sacrificar parte importante del Me Late, y a eso no estaba dispuesto”, concluyó Fuenzalida en su visita a “Pero con Respeto”.

