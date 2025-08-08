Click acá para ir directamente al contenido
Myriam Hernández anunció nuevas fechas de su gira por Chile: "¡Qué emoción. Nos Vemos!"

La cantante nacional reveló las nuevas fechas tras las funciones que debieron ser reprogramadas debido a inconvenientes de la productora del show.

Viernes 8 de agosto de 2025 15:04
La reconocida cantante nacional, Myriam Hernández, ha confirmado nuevas fechas para su gira "Tauro" en distintas ciudades del norte y sur de Chile.

Tras su presentación en mayo pasado en el Estadio Nacional, la intérprete conocida como la Baladista de América regresará a los escenarios en Iquique, Antofagasta, La Serena, Talcahuano, Temuco y Puerto Montt.

Estas presentaciones corresponden a las funciones que debieron ser reprogramadas debido a inconvenientes con la empresa NyN Producciones, la cual no cumplió con aspectos contractuales, técnicos y logísticos.

Según se informó, esta situación comprometía la calidad del show y la seguridad del público, un aspecto que Myriam siempre ha priorizado en sus conciertos.

Qué emoción recorrer Chile con el Tauro World Tour. ¡Nos vemos!”, escribió Myriam Hernández en sus redes sociales.

En relación a la venta de entradas para este gran show, estas comenzarán a las 12:00 horas el día martes 12 de agosto a través de la plataforma de Puntoticket. 

Cabe mencionar que los tickets adquiridos para las respectivas fechas suspendidas seguirán siendo válidos para estos conciertos.

NUEVAS FECHAS 

  • Iquique: Gimnasio Casa del Deportista; viernes 28 de noviembre de 2025
  • Antofagasta: Estadio Sokol; Sábado 8 de noviembre de 2025
  • La Serena: Coliseo Municipal; Domingo 30 de noviembre de 2025
  • Talcahuano: Coliseo La Tortuga; Viernes 21 de noviembre de 2025
  • Temuco: Gimnasio UFRO; Domingo 7 de diciembre de 2025
  • Puerto Montt: Arena Puerto Montt; Domingo 14 de diciembre de 2025

