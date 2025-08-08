Kaminski cobra millonario pago por contar su verdad y pone estrictas condiciones

Mega confirmó que contará con una exclusiva entrevista con Francisco Kaminski, en un momento marcado por las múltiples controversias que lo rodean.

El comunicador ha estado en el ojo del huracán tras revelarse su relación con el fallecido "Rey de Meiggs", además de las supuestas deudas que mantiene con prestamistas informales.

En las últimas semanas, Kaminski ha vivido una fuerte crisis que ha afectado tanto su carrera como su vida personal. No solo fue desvinculado de Radio Corazón, sino que también su relación con Camila Andrade llegó a su fin en medio del escándalo.

Toda esta polémica será abordada en profundidad en el programa de farándula Only Fama, el único espacio que logró obtener su testimonio en uno de los momentos más complejos de su vida.

Pero surge la pregunta: ¿Qué exigencias hizo Kaminski para presentarse en el programa conducido por José Antonio Neme y Francisca García-Huidobro?.

LA MILLONARIA SUMA POR LA EXCLUSIVA ENTREVISTA

Tal como informó el programa farandulero de Zonla Latina, Zona de Estrellas, Franciso Kaminski habría solicitado una elevada suma de dinero a cambio de relatar su versión de los hechos en televisión.

Según reveló el espacio mencionado, el monto alcanzaría los 15 millones de pesos chilenos, lo que lo convertiría en uno de los pagos más altos registrados por una entrevista en la pantalla chica.

Sin embargo, el dinero no habría sido su única condición. Para llevar a cabo la entrevista, el exlocutor también habría planteado una serie de exigencias que quedaron estipuladas por contrato.

Entre ellas, una de las más llamativas sería que la conversación se realizara únicamente con los conductores del programa, excluyendo a los panelistas del set.

Otro de los puntos solicitados por el exanimador de televisión habría sido tener acceso previo a las preguntas, además de prohibir cualquier alusión a su quiebre sentimental con Camila Andrade.

No obstante, esta última condición habría sido rechazada por parte de la producción de Mega.

