Daniela Aránguiz arremete contra Paulina Nin tras calificarla de "ordinaria": "A mí nunca me han tomado detenida por andar curada manejando"

Hace algunos días, Paulina Nin salió en defensa de Luis Mateucci luego de que Daniela Aránguiz lo calificara de "cafiche" y hablara despectivamente sobre él.

La panelista del programa Hay Que Decirlo criticó duramente a la exchica Mekano, acusándola de falta de respeto y llamándola "ordinaria" por su comportamiento hacia su expareja.

“No voy a dejar pasar algo y lo voy a decir como Paulina Nin, ayer Daniela Aránguiz se pasó cuatro pueblos, quedó como una persona maleducada y ordinaria Todo lo que tú le quieras decir a tu expareja hay momentos y lugares para decirlo y ella ayer no respetó ese código”, argumentó en ese entonces Nin.

LA RESPUESTA DE DANIELA ARPANGUIZ

Tras regresar de sus vacaciones, Daniela Aránguiz no dejó pasar la oportunidad de responder a las duras declaraciones de Paulina.

"La admiro mucho, soy admiradora de su carrera televisiva. Pero aquí no podemos hablar de ordinarieces cuando tenemos tejado de vidrio, cuando hemos participado de la farándula. Acordémonos de muchos episodios como uno de ellos que la tomaron detenida borracha. Entonces, si hablamos de ordinarieces, a mí nunca me han tomado detenida por andar curada manejando. O por tener los escándalos que tenía", sentenció Aránguiz.

Luego, Daniela mencionó algunos episodios del pasado en los que Paulina Nin estuvo involucrada, como su conflicto con Savka Pollak y su relación sentimental con Giancarlo Petaccia, insinuando que ella tampoco ha estado ajena a las controversias del mundo de la farándula nacional.

"Ella también ha participado en la farándula... y hemos tenido muchos episodios de escándalos y ordinarieces. La farándula es ordinaria", señaló la panelista de Sígueme de TV+.

Finalmente, Aránguiz señaló: "La farándula, mi amor, no es algo decente como la tele que tú hacías en tu juventud, que sí era una tele más cuica y tenías que ser más compuesta".

