Yamila Reyna vuelve al escenario en medio del escándalo con Américo y enfrenta al público con un gran show: “Muchas emociones”

La comediante Yamila Reyna volvió a pisar un escenario luego de un mes y medio alejada, en medio del mediático quiebre con Américo, relación que terminó envuelta en una denuncia por violencia que hoy sigue su curso en tribunales.

El lugar elegido para este “renacer” fue Palermo Bar, donde no cabía un alma más. El público llegó en masa, expectante por ver cómo Reyna enfrentaría su retorno con su show “En Crudo”, un show que, según cercanos, no quedó ajeno a la tormenta personal que la rodea.

Entre los asistentes destacaron rostros conocidos como Rodrigo Villegas, Begoña Basauri y Carolina Paulsen, quienes no dudaron en mostrar su apoyo en una noche cargada de simbolismo.

Tras bajar del escenario, la comediante enfrentó a la prensa visiblemente impactada por la recepción del público.

"Estoy muy sorprendida, sabía que iba a venir más gente de la que esperamos, porque había una vuelta después de un mes y medio fuera. Una pausa que sentí necesaria para mí (...) Fue un día de muchas emociones, porque mis amigos Rodrigo Villegas y Claudio Olate abrieron el show, la gente coreando mi nombre. Lo disfruté un montón, arranqué con nervios, pero después me divertí", señaló la comendiante.

Pero detrás de las risas, el proceso no fue simple. Reyna dejó entrever que su rutina tuvo que ser intervenida casi quirúrgicamente para sobrevivir a la contingencia.

"Tuvimos que modificar parte del texto, buscando la manera más inteligente de hacer comedia de un gran dolor, sin faltarle el respeto a una situación muy delicada. Fue un trabajo arduo, de transformar días de muchas lágrimas, y donde logramos sacar buenos remates", comentó.

Aun así, el mensaje final de la comediante dejó claro que, más allá del espectáculo, hay una postura personal que no piensa negociar.

"No busco ser referente ni el ejemplo de nadie, habría elegido que esto no me hubiese pasado. Me voy a quedar con lo que viví, con el gran amor que sentí, que entregué. Pase lo que pase en la vida, siempre, estés frente a quien estés, lo más importante eres tú y te tienes que hacer respetar", cerró.

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