“El Padre del Cóndor”: estrenan en Concepción documental de la vida del creador de Condorito

Este jueves, Concepción dejó de ser solo una ciudad del sur para transformarse en el centro de todas las miradas con el estreno oficial de la serie documental “El Padre del Cóndor”, una producción que promete reabrir el debate sobre cuánto se conoce realmente de la vida del hombre detrás de uno de los personajes más famosos de Latinoamérica.

La apuesta audiovisual se sumerge en los aspectos menos difundidos de la vida de René Rodolfo Ríos Boettiger, más conocido como Pepo, el creador de la legendaria historieta Condorito. Pero lejos de quedarse en el relato tradicional, la serie busca mostrar facetas que durante años quedaron fuera del foco público.

La presentación se realizó en el Auditorio de la Facultad de Humanidades de la Universidad de Concepción, en una actividad enmarcada en el Festival Internacional de Cine de Lebu, que se desarrollará hasta este sábado en la región.

La docuserie surge como una nueva etapa de la campaña “Pepo es de Conce”, movimiento que comenzó en diciembre de 2018 para reivindicar el vínculo del caricaturista con la ciudad donde vivió durante más de dos décadas y donde su familia tuvo una destacada presencia social.

Luis Yáñez, uno de los principales impulsores de la iniciativa, enfatiza además el peso histórico de la familia del artista en la zona: “Él también fue uno de los primeros radiólogos del sur del país”.

El trabajo de rescate patrimonial impulsado en los últimos años terminó por darle un reconocimiento que para muchos llegó tarde: en 2023, Pepo fue nombrado oficialmente Hijo Ilustre de Concepción.

La producción fue financiada mediante un fondo del Consejo Nacional de Televisión (CNTV) y, según sus realizadores, implicó una investigación de largo aliento que buscó despejar mitos y reconstruir episodios poco conocidos de la vida del creador. “Estamos muy contentos. La investigación fue bien comprometida, con entrevistas a personas claves, a historiadores del cómic”.

Pero la serie no solo rescata al dibujante detrás de Condorito. También expone detalles que podrían sorprender a más de algún seguidor: Pepo hablaba alemán, contaba con formación en la Escuela de Bellas Artes y desarrolló una trayectoria mucho más amplia de lo que suele recordarse.

¿DÓNDE Y CUÁNDO VER?

La producción, compuesta por cuatro capítulos, llegará al público masivo el próximo 23 de junio a través de Bío Bío TV y Canal 9 Bío Bío.

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