Slayer regresa a Chile en diciembre conmemorando el 40 aniversario de «Reign in Blood»

Los pioneros y referentes del thrash metal, Slayer, regresan a Chile para ofrecer un único concierto el 10 de diciembre en el estadio Santa Laura.

La banda conmemorará el 40 aniversario de su emblemático tercer álbum, «Reign in Blood», interpretando en su totalidad esta obra que redefinió los límites del metal y la velocidad en la música.

Los nacionales Criminal, referente del metal chileno, abrirá la jornada respaldado por su vasta trayectoria. La agrupación consolidó su impacto global gracias a una sólida mezcla de thrash, death metal y groove. Con más de tres décadas de actividad, se han convertido en un nombre indiscutido que comparte escenario con los gigantes del género a nivel mundial.

Luego continuará la potencia de los alemanes Kreator. Liderados por Mille Petrozza y reconocidos por su influencia en el metal extremo desde el lanzamiento de Pleasure to Kill, la banda se presentará en Santiago en medio de su gira internacional «Krushers Of The World Tour».

Las entradas estarán disponibles desde el lunes 1 de junio a las 12:00 horas, iniciando con la Preventa Exclusiva de Banco de Chile. La venta general comenzará el miércoles 3 de junio a las 12 pm en Ticketmaster.

Los asistentes al concierto podrán optar a un número limitado de experiencias VIP. Para más información, visite el sitio web oficial en www.slayer.net.

(Imagen: Tim Tronckoe / Move Concerts)

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