Mon Laferte anuncia «Femme Fatale Vol. 2», la secuela de su exitoso último álbum

La viñamarina Mon Laferte anunció que lanzará una segunda parte de su exitoso último álbum, el cual llamará «Femme Fatale Vol. 2», con el que espera repetir las buenas críticas y espectáculos que la tuvieron recorriendo varios países de Latinoamérica.

A través de un video publicado en su cuenta en Instagram, la cantante chilena radicada en México aparece sosteniendo su álbum «Femme Fatale», para luego escribir a puño y letra "Vol. 2", dando cuenta que habrá secuela musical de este proyecto.

La artista reveló que "durante el proceso de «Femme Fatale» escribí más de 50 canciones", y continuó su explicación diciendo que en la primera parte "elegí las canciones por el sonido más cercano al jazz (sólo sigo mi intuición)".

"Esta segunda parte reúne canciones que quedaron fuera de ese primer universo, pero nacieron del mismo proceso creativo", complementó Mon Laferte.

La publicación de esta secuela musical será el próximo 12 de junio, según la misma cantante anotó en el video exhibido a través de sus redes sociales.

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