Yamila Reyna vuelve a la TV en medio de la polémica con Américo: tendrá sorpresiva aparición en Chilevisión

El nombre de Yamila Reyna vuelve a encender titulares, pero esta vez no solo por el escándalo que la tuvo en el ojo del huracán. Tras semanas marcadas por su explosivo quiebre con Américo, la comediante argentina parece decidida a dar vuelta la página.

Después de presentar una denuncia ante Carabineros y bajarse de varios compromisos laborales en medio del caos, Reyna reapareció sobre el escenario del Teatro Palermo, en Barrio Italia, acompañada por Claudio Olate y Rodrigo Villegas. Un regreso que ya venía generando ruido, pero que ahora suma un nuevo capítulo inesperado.

Y es que, cuando muchos pensaban que optaría por el bajo perfil, desde Chilevisión estarían preparando la vuelta de Reyes a la pantalla.

Fue el periodista Michael Roldán quien soltó la bomba y aclaró los detalles de este retorno.

"Regresa a la televisión, pero ojo, no como una participante estable, Yamila participará en un capítulo particular de Fiebre de Baile, cuando acompañe a una participante en la prueba denominada 'Los tríos de fuego'", aseguró el panelista de Sígueme.

Es decir, su aparición sería puntual, pero en una de las etapas más intensas del programa, lo que inevitablemente levanta sospechas sobre si se trata de un simple cameo o el primer paso para reinstalarla en TV.

"En resumen, Yamila Reyna regresa a la televisión", sentenció Roldán.

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