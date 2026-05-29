"La tristeza pesa mucho": Faloon Larraguibel rompe el silencio tras su quiebre con Raimundo Cerda

El fin de la relación entre Faloon Larraguibel y Raimundo Cerda ya es un hecho. Tras semanas de rumores, la ex Yingo decidió abrir su corazón públicamente en el último capítulo de Fiebre de Baile (Chilevisión), donde se sinceró sobre el complejo escenario sentimental que atraviesa. El quiebre coincide con el sorpresivo ingreso de Cerda al nuevo reality de Mega, ¿Volverías Con tu Ex 2?, donde entró acompañado por la modelo Sofía Latorre.

Luego de presentar su coreografía en la pista, Larraguibel se tomó un momento para explicar que el baile reflejaba el agotamiento emocional con el que lidia hace meses. "Hay días en los que la tristeza pesa mucho más que el cuerpo, yo sé que muchas personas pasan por esto y quisimos representar eso", reveló la concursante notablemente afectada.

A pesar del dolor, la bailarina enfatizó su resiliencia diaria, asegurando que "hay días que son malos, pero aun así uno tiene que salir adelante (…) En esos días oscuros uno tiene que levantarse y seguir". En ese proceso, destacó el rol fundamental de su círculo más cercano: "Yo tengo a mis hijos y son mi motor, pero hay días que son feítos".

Lejos de culpar únicamente a los hechos recientes, Faloon admitió que este colapso es el resultado de un largo período de postergación personal. "Han venido muchas cosas de antes que ahora han explotado, que he tirado para atrás y me he abandonado un poco. Quizás es una etapa, espero que sea eso. Ahí seguimos", confesó de manera reflexiva.

Las declaraciones de la participante causaron una profunda conmoción en el estudio. Tanto el público como los miembros del jurado le entregaron de inmediato muestras de apoyo; entre ellos, Vasco Moulian, quien se mostró visiblemente emocionado y empatizó con el delicado momento que vive la comunicadora.

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