Junior Playboy explota contra Pamela Díaz tras demanda: “¡Nos veremos en el tribunal…!”

La polémica entre Junior Playboy y Pamela Díaz acaba de subir de nivel. Luego de que el exchico reality acusara públicamente a La Fiera de ingresar drogas y alcohol a realities, la animadora decidió llevar el conflicto a la justicia con una demanda por injurias y calumnias. Pero lejos de bajar el perfil, José Luis Concha respondió fiel a su estilo.

"Yo no miento y a nada le temo", dijo Junior mientras enviaba besos a la cámara en un video que compartió en Instagram, justo después de conocerse que Pamela Díaz presentó una querella en el Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago por "injurias y calumnias por medios de comunicación".

Todo esto se originó tras las explosivas declaraciones que Junior lanzó en el programa web "Cuéntamelo todo y exagera", donde aseguró que "Pamela Diaz, que es la matona de los realities, mete todas esas cosas: copete, droga, marihuana. Metió de todo, todos los vicios, por eso andaban todos con gafas dentro del reality".

El exchico de "Tierra Brava", que compartió encierro con Pamela, reaccionó a la ofensiva judicial con un registro cargado de ironía y frases cantadas, donde incluso insinuó una especie de obsesión amorosa por parte de la animadora.

"He sido demandado por la mujer que yo no amo y no siento lo que siente ella por mí. Creo que puede estar confundida en este tiempo, la luna ha tenido su movimiento y yo me sigo moviendo", lanzó en el video.

Pero eso no fue todo. Junior también dejó un mensaje directo para La Fiera, aunque evitando nombrarla: "Esto va para ti, mujer. No es la manera de llegar hacia mí". Y remató con tono desafiante: "No digo tu nombre porque ya nos veremos en el tribunal, juicio total".

En la publicación, además, volvió a insistir en que sus dichos serían ciertos y se victimizó frente a la acción judicial. "Real hasta la muerte ese es mi lema aquí y en la quebrá del ají. Yo no sabía que decir la verdad estaba prohibido en el 2026", escribió. También aseguró que Chile es un país con libertad de expresión y agregó que "la verdad siempre sale a la luz, no se puede tapar el sol con un dedo más aun cuando ese dedo está sucio de verdad", señaló Junior.

Como si faltara un ingrediente más para este escándalo, la defensa de Pamela Díaz está siendo liderada por Helhue Sukni, la mediática abogada conocida popularmente como "la abogada de los narcos", quien figura como patrocinante de la querella presentada contra Junior Playboy.

PURANOTICIA