CNTV ordenó la suspensión de las transmisiones de La Red por 10 días tras no pagar una multa impuesta en 2025

El Consejo Nacional de Televisión (CNTV) ordenó la suspensión de las transmisiones del canal La Red por 10 días, por no pagar una multa del año 2025.

El acta indica que "el Consejo Nacional de Televisión, en sesión de hoy, por la unanimidad de los Consejeros presentes, acordó: a) Aplicar la medida de apremio de suspensión de transmisiones por diez (10) días corridos, por incumplimiento del artículo 40 de la Ley N°18.838″.

El canal no pagó una multa que el CNTV estableció en agosto de 2025, tras determinar que no presentaron dentro del plazo establecido la información financiera del primer trimestre de 2024 a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF).

Pese a que La Red acudió a la justicia ordinaria, la Corte de Apelaciones de Santiago dio la razón al CNTV y confirmó la sanción por 200 UTM ($14.100.000 aproximadamente), pero hasta la fecha el canal no ha pagado.

Una vez ejecutoriada la sentencia, la estación televisiva tenía un plazo de cinco días hábiles para pagar las 200 UTM. Al no registrarse el pago del dinero en los tiempos que estipula la ley, el Consejo se vio facultado para aplicar el artículo 40 de la Ley de Televisión, el cual permite decretar la suspensión de las transmisiones a razón de un día de apagón por cada 20 UTM adeudadas. Al tratarse de 200 UTM, la ecuación arrojó el castigo exacto de 10 días fuera del aire.

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