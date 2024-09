Yamila Reyna se sincera sobre el quiebre de su amistad con Pamela Díaz: "La decisión la tomó ella, yo no"

Yamila Reyna se refirió al término en su amistad con Pamela Díaz, luego de que surgieran rumores de un posible romance entre la argentina y Jean Philippe Cretton, ex de la "Fiera".

La comunicadora desmintió estos rumores y a poco más de un mes del distanciamiento, volvió a hablar del tema.

En entrevista con Página 7, la actriz sostuvo que "se vivieron esos días de manera muy incómoda. No estoy acostumbrada a los escándalos mediáticos, menos por un hombre, nunca en toda mi carrera he tenido ese tipo de escándalos, no me gustó, no me sentí cómoda".

Sin embargo, enfatizó que “la Pame es una de las personas que yo más quiero en este medio, de las que más respeto, a la cual le agradezco mucho porque me dio muchas manos, como yo también la apoyaba ella en cada uno de sus proyectos”.

La trasandina comentó que “por una simple idea de creer algo que nunca pasó y que nunca fue, se desencadenara todo este escándalo donde se ensució y se manoseó por terceras personas, que ni siquiera conocieron nada, no saben nada”.

Yamila afirmó que “solo inventaron haciéndome quedarme en un lugar que no me corresponde”.

“Como dije y lo voy a repetir siempre: yo tengo mil defectos, pero una de mis virtudes más grandes son mis valores, y por algo tengo mis amigas de jardín de infantes. Yo jamás me he involucrado con las parejas de amigas y jamás lo haría”, agregó.

“Hoy mi amistad se rompió, pero nunca le he faltado el respeto a otra mujer. Yo no hago lo que no me gusta que me hagan, entonces cuando se ponen en juego tus valores a mí esas situaciones me incomodan. Yo no estoy acostumbrada y no me gusta que se me ensucie gratuitamente”, aseguró.

Respecto a una posible reconciliación con Pamela, la comunicadora expresó que “creo que las cosas pasan como tienen que pasar, ella sabe que yo la quiero, que la respeto, yo se lo escribí, se lo dije, ella es testigo, lo tiene en su celular y la decisión la tomó ella, yo no la tomé”.

Finalmente, declaró que “el que nada hace nada teme y yo me quedo con eso”.

