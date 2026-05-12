Yamila Reyna sacude Mega: revelan el verdadero rol que tendría en “¿Volverías con tu Ex? 2” y no sería una simple participante

El enigma detrás de la fotografía de Yamila Reyna sellando su firma en un misterioso contrato finalmente comenzó a destaparse y todo indica que Mega tenía guardada una verdadera bomba televisiva.

Después de que Simón Oliveros revelara que la imagen había sido tomada en oficinas de la señal de Bethia, las especulaciones explotaron de inmediato y el nombre de "¿Volverías con tu Ex? 2" quedó instalado como el destino más probable para la actriz y comediante.

Y aunque muchos ya imaginaban a Yamila protagonizando un cara a cara de alto voltaje con su expareja Daniel Valenzuela —actual figura del canal gracias a "Dale Play"—, nuevos antecedentes apuntan a que su presencia en el reality estaría lejos de ser un simple ingreso más al encierro. Todo lo contrario: tendría un papel clave dentro de la estrategia del programa.

Fue en el programa "Noche de Suerte" de TV+ donde el periodista Michael Roldán desordenó por completo las teorías que circulaban sobre la argentina.

"Su rol sería dinámico; no como participante, sino como monitora", lanzó el comunicador, dejando entrever que Mega tendría otros planes para ella.

Pero la verdadera sorpresa llegó con la intervención del periodista Sergio Marabolí, quien aseguró que la apuesta sería mucho más calculada de lo que se creía. Según detalló, Reyna sí ingresaría a la casona como una participante oficial, aunque todo estaría fríamente diseñado desde el inicio.

"Estaría encerrada por dos semanas como participante para luego cambiar su rol", afirmó Marabolí, comparando la jugada con la estrategia que anteriormente utilizó Gonzalo Egas en "Ganar o Servir".

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