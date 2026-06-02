Revelan el inesperado paso que dio Jorge Valdivia junto a su nueva pareja: “Es más de compromiso que de matrimonio…”

Jorge Valdivia vuelve a estar en el centro de la atención mediática, pero esta vez no solo por su complejo escenario judicial. Mientras los tribunales de Santiago le entregaron un importante respiro al flexibilizar sus medidas cautelares, el exfutbolista sorprendió con una decisión sentimental que demuestra que su relación con Priscilla "Titi" Armenakis sigue avanzando.

Lejos de los conflictos que han marcado los últimos meses, el exseleccionado chileno estaría completamente enfocado en esta nueva etapa amorosa junto a la empresaria, propietaria de una agencia de viajes.

La pareja, que oficializó su romance a comienzos de año, ya estaría proyectando una vida en común y dando señales concretas de un compromiso cada vez más serio.

La información fue dada a conocer por la periodista Cecilia Gutiérrez en el programa Hay que decirlo de Canal 13, donde reveló detalles que no pasaron desapercibidos en el mundo de la farándula.

"Es una figura de la farándula que rehizo su vida y la rehizo de tal manera que entregó un anillo a su pareja. Es más de compromiso que de matrimonio, formalizaron. Está tan enamorado, tan ilusionados, que están pensando en irse a vivir juntos", contó Gutiérrez en el espacio televisivo.

El movimiento sentimental ocurre justo cuando Valdivia consigue uno de los avances más relevantes en su situación judicial. El exvolante de Colo-Colo permanecía bajo arresto domiciliario nocturno desde enero de 2025, medida adoptada tras su formalización por dos denuncias de presunta violación.

Sin embargo, después de casi 20 meses enfrentando restricciones nocturnas derivadas de su detención original en octubre de 2024, la justicia resolvió poner fin a esa obligación.

Según los antecedentes entregados por la periodista, el exdeportista logró dejar atrás el encierro nocturno que pesaba sobre él en la Región Metropolitana. Con esta nueva resolución, podrá desplazarse libremente durante las madrugadas, aunque seguirá sujeto a otras medidas cautelares, entre ellas la firma mensual, el arraigo nacional y la estricta prohibición de acercarse a las presuntas víctimas involucradas en la causa.

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