Marlen Olivari rompe el silencio y defiende a Belloni tras acusación de Paty Cofré: “Jamás agrediría a una mujer”

Marlen Olivari salió con todo a respaldar a Ernesto Belloni en medio de la polémica que enfrenta con Paty Cofré, quien lo acusó públicamente de haberla abofeteado durante una presentación.

La controversia estalló tras las declaraciones de la actriz en el programa "La Divina Comida", donde recordó el episodio que habría marcado el fin de su relación laboral con el comediante.

"Viene y me manda un charchazo aquí en la cara en plena función. Yo lo miro y le dije: '¿qué te pasó? Me pegaste' (…) Le dije: 'Me pedís disculpas o me voy y te cago el sketch'", señaló Cofré.

Sin embargo, Belloni no tardó en reaccionar y negó tajantemente la acusación. Incluso, ya estaría preparando una querella por injurias y calumnias contra la humorista, exigiendo una retractación pública por sus dichos.

En medio de la tormenta mediática apareció Marlen Olivari, quien actualmente comparte escenario con Belloni en el espectáculo "Marlenísima". A través de un mensaje enviado a la periodista Fany Mazuela y leído en el programa "Que te lo digo", la exmodelo dejó clara su postura.

"Cada vez que vamos a debutar con un nuevo espectáculo con Ernesto, como ahora con 'Marlenísima', surge alguna acusación grave hacia él", aseguró Marlen, deslizando dudas sobre el momento en que reapareció la denuncia y la veracidad de los hechos que se le atribuyen al popular “Che Copete”.

Olivari fue aún más categórica al señalar: "Lo conozco hace 30 años, es mi amigo y partner de trabajo, y jamás agrediría a una mujer, a una persona".

La exshow woman no escatimó elogios para el comediante.

"Es un tremendo ser humano", destacó Olivari sobre Belloni, y sostuvo que, si bien "adoro a Paty, se le vio muy confundida en su relato y es bastante probable que haya estado libreteada y no soy la única que lo piensa", agregó.

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