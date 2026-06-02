Paula Pavic le pone freno a Camilo Huerta y revela por qué se niega a besarlo en el reality

La química entre Paula Pavic y Camilo Huerta es uno de los temas que más comentarios ha generado en "Vecinos al Límite".

Desde que ingresó al reality de Canal 13, el entrenador físico no ha ocultado su interés por la exesposa de Chino Ríos, con quien ha desarrollado una evidente cercanía marcada por abrazos, risas y complicidad.

Sin embargo, Paula sigue firme en su decisión de no besarlo. En un reciente episodio explicó las razones detrás de su postura.

"No hay posibilidad. Mi primer beso con Marcelo me lo di recién a los dos meses de salir, y fue en un juego de 'verdad o consecuencia', porque no encontró otra manera de hacerlo", señaló Paula.

La emprendedora reconoció que disfruta la etapa del coqueteo y que prefiere tomarse el tiempo necesario antes de dar un paso más en una relación.

"Amo sentirme querida. La parte que más me gusta de cuando me empieza a gustar alguien es la del coqueteo", añadió Pavic.

Mientras tanto, Camilo confesó a sus compañeros que está completamente encantado con ella.

"Me tiene mal. Me gusta mucho, su risa me encanta. No me imaginaba esto, superó todas mis expectativas. Es extraordinaria, la tiene clara, lo que ella vivió en tres años yo lo viví en uno. Por eso conecto con ella. Cuando la vi ganar una competencia me empezó a gustar, me atraen las mujeres que tienen condiciones. Uno necesita una partner que sepa estar a la altura deportivamente", comentó Camilo a sus compañeros.

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