Yamila Reyna revela nuevos detalles sobre el quiebre con Américo: “Él tuvo una recaída”

Yamila Reyna volvió a referirse al bullado término de relación con Américo, lo que incluyó una denuncia por violencia intrafamiliar que tuvo al músico formalizado.

En el reality «¿Volverías con tu ex 2?», la argentina conversaba con Ludmila Ksenofontova y le contó algunos detalles de lo que ocurrió la noche de la brutal agresión.

“Nosotros teníamos una costumbre, nos bañábamos juntos todos los días. El último día, antes que pasara esto, él como que se echa así para atrás en el video de la ducha, y suspira. Yo le digo: ‘¿Qué pasa?’. Y me dice: ‘No sé cuántos años yo perseguí esta paz que siento ahora, nunca nadie me había amado como vos’”, comenzó diciendo.

Luego, la actriz y comediante trasandina sostuvo en la conversación que "un día le pregunté: ‘¿qué tema tuviste con el alcohol? Porque si nos vamos a casar necesito que blanquees todos nuestros defectos y virtudes. Yo voy a estar a tu lado igual, nada va a cambiar para mí’. Y él me dijo que había tenido una época mala".

“Todos hemos tenido alguna cosa, que nos lanzamos al alcohol o a las drogas. Yo también tuve algún momento, un año en mi vida donde me lancé, a los 30 años. Pensé que era (algo) igual. No le tomé más el peso que eso, porque él me dijo que era eso. Ahora yo me enteré de cómo eran las cosas”, puntualizó Reyna.

Respecto a la noche de la agresión contó que "él tuvo una recaída, un viernes a la noche empezó a ser violento por teléfono. Buscó una excusa para pelear. Lo que más rabia me dio de toda esta situación, es que yo fui la única que se preocupó cuando él llegó (a Empedrado). Él llegó así (afectado), o sea, pasó del viernes al sábado así. Yo les había dicho a todos: ‘Avísenme a mí si vuelve a querer comprar lo que sea, yo me encargo. No les va a echar la culpa a ustedes, pero avísenme’. Nadie me avisó".

Por último, sostuvo que "llegamos a Santiago. Él agarró sus cosas de la casa y se fue a la casa de la ex (María Teresa Órdenes). Y yo, cuando pasa esta situación, veo su celular y vi que me llamaba a mí, le llamaba a ella, así todo el viernes y sábado, jurándole amor y qué sé yo mientras estaba conmigo. Se suponía que se iba a casar conmigo y hasta esta situación nunca había visto nada raro. A mí me terminó de partir esa actitud, porque lo sentí como un insulto, una falta de respeto".

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