«Solo 15 minutos y ya está»: 31 Minutos lanza nuevo jingle protagonizado por Tulio Triviño y Juanín Juan Harry

"Yo no estaba contento porque lavar era muy lento, creía que el asunto no tenía solución". Así comienza «Solo 15 minutos y ya está», el nuevo jingle de 31 Minutos, protagonizado por Tulio Triviño y Juanín Juan Harry, que recupera el humor y el estilo musical que han caracterizado al programa desde sus inicios.

La pieza juega con la rapidez a partir de una serie de intercambios entre los personajes. En uno de ellos, Tulio celebra sorprendido que todo sea "rápido", pero Juanín lo corrige de inmediato: "No, Tulio, es Ultra Rápido". Con ese tono, el jingle lleva una tarea tan cotidiana como lavar una corbata al particular universo del programa creado por Álvaro Díaz y Pedro Peirano.

El jingle forma parte de una campaña realizada junto a OMO Ultra Rápido y gira en torno a una situación cotidiana: la necesidad de resolver las tareas domésticas en menos tiempo. Los jingles publicitarios tienen la particularidad de quedar grabados en la memoria colectiva, y la pieza aborda este cambio desde el lenguaje, los personajes y el humor característico de 31 Minutos.

"Las rutinas del día a día son cada vez más rápidas y hasta 31 minutos pueden ser demasiado. Con Tulio, Juanín y los personajes del programa quisimos mostrar, desde el humor, que una tarea tan cotidiana como lavar ropa también puede resolverse en solo 15 minutos", explica Joaquín Labbé, Marketing Lead de Detergentes en Unilever.

El detergente de la campaña fue formulado especialmente para ciclos de lavado de 15 minutos y está pensado para entregar limpieza y frescura en ciclos breves, en un contexto en que el uso de ciclos cortos de lavado es actualmente 4,6 veces mayor que en 2023, según datos de Unilever.

El jingle «Solo 15 minutos y ya está», fruto de la colaboración entre 31 Minutos y OMO Ultra Rápido, marca de Unilever, ya se encuentra disponible en plataformas digitales (TikTok, Instagram, Youtube, Spotify, Connect TV) y en medios tradicionales como televisión y radio, además de vía pública con una activación especial en varias estaciones de Metro.

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