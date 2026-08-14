''No me sorprende'': Marité Matus rompe el silencio y se desmarca tajantemente de la orden de detención contra Camilo Huerta

Marité Matus salió al paso del remezón mediático y judicial provocado por la orden de detención contra su expareja, Camilo Huerta, quien figura entre los 39 imputados de una investigación nacional por tráfico de drogas, asociación ilícita y lavado de activos.

El caso también puso la atención sobre la empresaria, debido a la sociedad comercial que mantuvo con Huerta en el pasado.

SE DESMARCA DE LA INVESTIGACIÓN

La reacción de Matus se produjo durante un contacto con la panelista Adriana Barrientos para el programa Zona de Estrellas, donde fue consultada por el escenario judicial que enfrenta su expareja.

''Wow, qué fuerte la noticia, pero no me sorprende, te juro que no me sorprende'', confesó de entrada, dejando en claro que el hecho no le resultaba inesperado.

Ante las especulaciones que la vinculaban con la investigación debido al dispensario en el que ambos invirtieron, negocio que cerró en 2025 y que generó diferencias entre ambos, Matus fue categórica al descartar cualquier participación en los hechos investigados.

''Yo no tengo nada que ver, nada que ver. Yo estoy tranquila'', sentenció.

De esta manera, la empresaria negó cualquier vinculación personal o legal con la investigación que llevan adelante Carabineros y el Ministerio Público.

Pese a la postura expresada por Matus, la defensa de Huerta confirmó que el nombre de la empresaria podría aparecer en la investigación únicamente debido a la sociedad comercial que ambos mantuvieron anteriormente.

En conversación con Plan Perfecto, el abogado del imputado, Rodrigo Núñez, explicó:

''Esa estimamos nosotros que puede ser la arista, ese negocio duró 6 meses, y luego de esos 6 meses, bueno, es un hecho conocido que ellos se separaron'', señaló el jurista.

''Es en ese punto donde se le puede atribuir algún tipo de situación que haya que declarar, clarificar, por parte de Camilo, y eventualmente de la señora Matus'', añadió la defensa.

Mientras Camilo Huerta permanece en Estados Unidos y arriesga una detención en caso de regresar a Chile, Marité Matus mantiene su postura de desvinculación respecto de la investigación y sostiene que no tiene relación con los hechos que se le imputan a su expareja.

PURANOTICIA