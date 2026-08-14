Valentina Roth se corona como la brillante ganadora de “Fiebre de Baile” tras arrasar en la gran final

Valentina Roth alcanzó la cima en la pista de baile. En un Movistar Arena repleto y tras una intensa competencia de varios meses, la exgimnasta se consagró este jueves como la gran ganadora de la segunda temporada de “Fiebre de Baile”, el exitoso estelar de Chilevisión.

Roth se convirtió en la figura indiscutida de la noche decisiva. Acompañada por su pareja de danza, Luciano Coppelli, deslumbró en la primera etapa con una energética coreografía cargada de acrobacias, que le permitió obtener una puntuación perfecta, con sólo dieces por parte del jurado.

La presentación generó aún más admiración entre el público y en redes sociales, considerando que la bailarina enfrentó toda la etapa final con cinco meses de embarazo.

La respuesta de los televidentes fue categórica. De los 810 mil votos emitidos, Vale Roth obtuvo el 55% de las preferencias, imponiéndose con amplia ventaja sobre los demás finalistas.

De manos de la conductora Diana Bolocco, la artista recibió el trofeo de campeona y un premio económico de $30 millones.

Su esposo, el odontólogo Miguel de la Fuente, no ocultó su orgullo por el logro de la bailarina y destacó la exigencia que hubo detrás de su victoria.

"La Vale se sacó la cresta por ese premio", afirmó de la Fuente, destacando la dedicación de la participante a lo largo del estelar.

Sobre la propuesta artística que la llevó a quedarse con el primer lugar, el marido de la campeona añadió:

"Yo creo que (las de Valentina) fueron las mejores coreografías de la noche, la grupal y la individual, así que bien".

Asimismo, recordó el desgaste físico que enfrentó Roth antes de llegar al último tramo de la competencia:

"Había quedado como sin oxígeno después del baile grupal, que era de 2 minutos. Entonces, ahí quedó como muy cansada", relató, asegurando que logró reponerse a tiempo para la presentación final.

Respecto del premio de $30 millones, Miguel de la Fuente explicó que el dinero ya tiene un destino definido, especialmente considerando la próxima llegada de un nuevo integrante a la familia, un varón.

“Como viene una tercera guagua, donde vivimos ya no cabemos. Entonces, queríamos comprar una casa”, detalló.

“Así que (el dinero) nos va a servir para poner el pie, vendiendo el departamento que tenemos”, concluyó el profesional.

PODIO DE LA NOCHE

La jornada comenzó con seis competidores, pero las eliminaciones determinadas por el jurado dejaron fuera en primera instancia a Antonella Henríquez y José Antonio Raffo.

Posteriormente, la votación popular definió la clasificación final de la competencia:

1.er lugar: Vale Roth — 55%

2.º lugar: Yiego Pizarro — 22%

3.er lugar: Cony Capelli — 19%

4.º lugar: Disley Ramos — 4%

(IMÁGENES @CHILEVISION)

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