Yamila Reyna revela detalles de la noche en que Américo le propuso matrimonio: "Jamás en la vida voy a poder olvidar"

La noticia explotó hace unas semanas cuando Yamila Reyna sorprendió a todos en Top Chef Vip al confirmar que Américo le había pedido matrimonio.

Pero lejos de quedarse ahí, ahora la comediante decidió contar cómo fue realmente aquella noche, que terminó con un anillo en su dedo y muchas emociones sobre la mesa.

Yamila aseguró que la propuesta ocurrió durante una íntima cena familiar, donde no faltaron las risas, los brindis y —por supuesto— las lágrimas de emoción. Todos los presentes fueron testigos del romántico momento en que el cantante nacional se animó a dar el gran paso.

En una conversación con LUN, la argentina detalló: "Fue un pedido de matrimonio muy bonito, muy íntimo, por ende, lo quiero mantener como tal. Sólo quiero decirte que fue una noche mágica, especial, perfecta. Él se preocupó de cada detalle, de sorprenderme. Fui a acompañarlo supuestamente a una cena de trabajo y me encontré con esta sorpresa hermosa, que el es sueño de cualquier mujer".

"Estuvieron los más cercanos a nosotros, los familiares más íntimos, los amigos más íntimos y fue algo muy bonito, muy emotivo y definitivamente una de las noches que jamás en la vida voy a poder olvidar", agregó la actriz.

Eso sí, Yamila se mostró hermética con los detalles del enlace. Nada de fechas, lugar o preparativos. Solo dejó una frase que ya encendió las especulaciones: “Cuando llegue el momento, todos lo sabrán”.

¿Estarán planeando algo en secreto? ¿O se viene un matrimonio de alto impacto mediático? Lo cierto es que esta historia de amor sigue dando material y parece que lo mejor todavía no se cuenta.

