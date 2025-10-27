Yamila Reyna responde a polémico comentario sobre su relación con Américo: "Está buena la billetera"

Yamila Reyna y Américo atraviesan un momento muy especial en su relación. La pareja confirmó su compromiso matrimonial y adelantó que pronto harán oficial su unión ante la ley.

En medio de esta etapa, la comediante conversó con Página 7 sobre su reciente viaje a Europa, una experiencia que describió como inolvidable.

"Fue fantástico, hicimos Francia, Italia, España y la verdad que lo pasamos muy bien. Nos pasó de todo y nos hemos reído un montón", señaló la argentina.

No obstante, la entrevista también provocó reacciones inesperadas. Entre los comentarios surgió uno que generó molestia en la actriz, especialmente por el hecho de que proviniera de otra mujer, lo que la llevó a expresar su indignación de manera pública.

"Está buena la billetera de Américo. Aprovecha Yamila, por fin te resultó", fueron las polémicas palabras de una usuaria.

Tras esto, aparentemente molesta, Yamila no dudo en responder y señaló: "Sí, claro, porque yo no trabajo seguro. 2025 y una mujer opinando así, qué gran avance".

Su comentario recibió diversos apoyos de sus seguidores, donde aseguraban que las palabras de la otra usuaria estaban fuera de lugar.

