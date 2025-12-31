Aseguran que Marcelo “Chino” Ríos estaría enredado en un escándalo amoroso con dos mujeres

Marcelo “Chino” Ríos vuelve a estar en boca de todos, pero lejos de las canchas de tenis. Esta vez, el exnúmero uno protagoniza un enredo sentimental digno de teleserie, con dos historias amorosas cruzadas que terminaron por exponer su intimidad en pleno 2025.

Por una vereda aparece Vanessa Bourgeois, nutricionista de 36 años, con quien Ríos fue visto en reiteradas ocasiones y con quien habría construido un vínculo cada vez más visible. Pero al mismo tiempo, en las sombras, se desarrollaba otra conexión: la de Carla, psicóloga viñamarina que conoce al extenista desde la niñez y que reapareció en su vida cuando menos se esperaba.

Según revelaron en el programa Primer Plano, el reencuentro entre Carla y el “Chino” se habría dado a mediados de 2025 y con un ingrediente que no pasó desapercibido: la intermediación de Paula Pavic, exesposa del exdeportista. A partir de ahí, la relación se mantuvo viva durante meses, principalmente a través de mensajes privados y redes sociales, alimentando una cercanía que parecía ir en serio.

El primer cara a cara ocurrió recién en diciembre, cuando Ríos volvió a Chile para pasar las fiestas con parte de sus hijos, de acuerdo a lo informado por Glamorama. Sin embargo, ese mismo periodo marcó un giro decisivo: paralelamente, el extenista comenzó a dejarse ver cada vez más cerca de Bourgeois, con encuentros en San Miguel y señales públicas en redes sociales que no dejaron lugar a dudas.

La teleserie alcanzó su punto más álgido cuando cámaras de Primer Plano captaron a Ríos junto a Bourgeois saliendo de la consulta profesional de la nutricionista. Visiblemente incómodo, el extenista reaccionó de mala manera y terminó arrojando al suelo el micrófono de un periodista, escena que se viralizó en cuestión de minutos.

