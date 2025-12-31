Diego Pánico irrumpe en Fiebre de Baile pese a recibir las peores calificaciones y desata la sorpresa del repechaje

El último capítulo de Fiebre de Baile vivió su segunda y última jornada de repechaje, donde los competidores luchaban por un último respiro para regresar al programa. Tras la victoria de Cata Days y Raimundo Cerda, el resto de los aspirantes tuvo que enfrentarse nuevamente en la pista, buscando conquistar al jurado y al público.

Con una impecable bachata, Carlyn Romero se llevó todos los aplausos, obteniendo la calificación más alta de la noche y asegurando el tercer cupo del repechaje. Sin embargo, el verdadero terremoto de la velada lo provocó el influencer Diego Pánico, quien, pese a las notas más bajas del panel de expertos, logró ingresar al programa gracias a la votación popular.

El creador de contenido acumuló un 33% de los votos, superando a Luis Jara “Mellow” con un 28%, Nicole “Luli” Moreno con 14%, Carlyn Romero con 13%, Ini Cifuentes con 6% y Kike Acuña con 6%. La elección generó todo tipo de reacciones, ya que el influencer nunca había destacado por su talento en la pista.

Diego Pánico inició su camino en el estelar de Chilevisión como parte del público, apoyando a Cony Capelli, y rápidamente se convirtió en una figura polémica al protagonizar varios encontrones con Vasco Moulian.

PURANOTICIA