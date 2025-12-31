Cathy Barriga reaparece en televisión bailando cumbia mientras la Fiscalía pide 23 años de cárcel en su contra

En el último capítulo de “Hay que Decirlo”, Cathy Barriga sorprendió a todos con su aparición en el programa de Canal 13, justo el mismo día en que la Fiscalía confirmó que pedirá 23 años de cárcel en su contra por delitos vinculados a su gestión como alcaldesa de Maipú.

La exedil llegó al espacio tras varias búsquedas mediáticas que la intentaron contactar para hablar sobre su situación judicial o su regreso a las plataformas de contenido para adultos.

Sin embargo, el motivo que la llevó al estudio fue mucho más inesperado. Fue por la desaparición de su perro, Daddy. Tras dar con la mascota, el equipo del programa la llevó al set, donde Barriga vivió un emotivo reencuentro en vivo.

Durante su participación, la ex “Robotina” hizo una breve alusión a su situación judicial, recordando un episodio oscuro de su vida: "Yo hace un año atrás estaba en una cárcel viviendo el Año Nuevo", comentó, recordando que pasó un periodo previo tras las rejas en medio de las medidas cautelares del mismo caso.

Barriga decidió no profundizar en los delitos que se le imputan y cerró su intervención de manera más liviana, bailando cumbia junto al panel del programa, lo que generó un fuerte debate en redes sociales sobre la oportunidad y el tono de su aparición televisiva.

Por su parte, la Fiscalía Oriente detalló que la solicitud de 23 años se desglosa así: 10 años y un día por fraude al fisco reiterado, 7 años de presidio mayor por falsificación de instrumento público y uso de instrumento público falsificado, 5 años y un día por delitos reiterados de malversación de caudales públicos, y 541 días de reclusión menor por negociación incompatible, todos hechos que podrían ser discutidos en un futuro juicio oral.

PURANOTICIA