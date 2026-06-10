Yamila Reyna recuerda doloroso quiebre con Américo: "Hace tres meses estaba derrotada"

En el marco del reality de Mega, «¿Volverías con tu ex?», Yamila Reyna habló del delicado momento que atravesó hace algunos meses tras el quiebre con Américo.

Vale recordar que este hecho involucró una denuncia por violencia intrafamiliar, hecho por el cual incluso el cantante de cumbias fue formalizado.

Durante una conversación con Daniel Valenzuela –su "ex" en el programa de telerrealidad– el comunicador le expresó que "te quiero mucho y más ahora, con las vueltas de la vida, los dolores tuyos también. Te noto bien igual".

La argentina le respondió que "estoy mejor, rearmándome, estoy mejor", ante lo cual Valenzuela replicó diciéndole que “lo has pasado mal. Son dos momentos muy duros de relaciones anteriores tuyas, después de mí".

La actriz señaló también que "es fuerte, pero creo que de los dolores más fuertes nacen las fortalezas también", agregando que "hoy pensaba qué increíble que hace tres meses atrás estaba derrotada, absolutamente, literalmente en el suelo de mi casa llorando, y hoy estoy viviendo esta aventura, este proyecto".

Asimismo, manifestó que “imagínate, hace tres meses me estaba por casar y hoy en «¿Volverías con tu ex?» en otro país (están en Perú). O sea, una locura".

PURANOTICIA