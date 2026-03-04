Yamila Reyna reaparece tras su quiebre con Américo y promete volver “con todo” al escenario

Cuando muchos pensaban que se mantendría en silencio tras su bullado quiebre con Américo, Yamila Reyna sorprendió con un anuncio que huele a revancha: vuelve al stand up y promete hacerlo sin filtros.

Fue a través de Instagram donde la actriz y comediante confirmó que retomará los escenarios con una gira que recorrerá distintas ciudades del país y que partirá el 18 de marzo en el Teatro Palermo de Providencia. Un regreso que llega justo cuando su vida personal sigue siendo tema obligado en la prensa farandulera.

Fiel a su estilo frontal, acompañó el anuncio con una frase que muchos interpretaron como una indirecta directa a su ex: "Esta Reyna enderezó su corona y vuelvo con todo!". El mensaje no pasó desapercibido y rápidamente se llenó de aplausos virtuales de colegas como Renata Bravo, Begoña Basauri y Daniel "Huevo" Fuenzalida, entre otros.

El regreso a las tablas ocurre en medio de la difusión de nuevos antecedentes sobre el incidente que protagonizó con el cantante, a quien denunció por violencia intrafamiliar tras una presunta agresión a mediados de febrero. Un episodio que sacudió al mundo del espectáculo y que terminó por sepultar una relación que parecía consolidada.

Cabe recordar que, tras ese escándalo, Reyna canceló abruptamente todas sus presentaciones en Santiago, justificando la decisión por "motivos personales de la artista". Hoy, en cambio, la comediante parece decidida a transformar el golpe en material de escenario… y demostrar que, al menos profesionalmente, está lista para contraatacar.

