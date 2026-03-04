Palta Meléndez revela su nuevo trabajo como chofer de lujo para un jeque árabe: "Estamos en peligro constante"

El comediante Palta Meléndez dejó a todos boquiabiertos al revelar uno de los capítulos más insólitos de su vida: trabaja como chofer de lujo para la familia de un jeque árabe en España y el sueldo que recibe es increíble.

En el programa de TVN El Medio Día, Meléndez contó cómo llegó a este sorprendente empleo tras reemplazar a otro conductor: "Llega una árabe, se baja de un Mercedes y me queda mirando de pies a cabeza. Me pidió la licencia, mi DNI... y me dice 'ya, está contratado'", recordó. Su principal misión: trasladar a la hija menor del jeque, respetando estrictos protocolos de seguridad y horarios dictados por el equipo de la familia.

Pero no todo es glamour. El comediante dejó en claro que el trabajo está cargado de presión y tensión constante, describiendo su entorno como una auténtica "paranoia total" frente a posibles ataques.

"Todos los días había cursos de seguridad. Entender que estamos en peligro constante era fuerte", relató, detallando que formaba parte de caravanas que incluían al menos cinco autos y quince guardaespaldas siguiendo cada movimiento de la familia.

Y si hablamos de cifras, el dato es igualmente impactante. Meléndez confesó que percibe más de 600 euros semanales —cerca de 600 mil pesos chilenos—, cantidad que puede superar los dos millones de pesos mensuales. Pero no todo es un camino de rosas: las jornadas pueden extenderse hasta 19 horas diarias, un precio alto por este trabajo de película que combina lujo, adrenalina y responsabilidad extrema.

