Cuco Cerda desvincula a Daniela Aránguiz del explosivo enfrentamiento con Sammis Reyes: “Nunca he hablado mal de una mujer”

El escándalo entre José Manuel “Cuco” Cerda y Sammis Reyes está lejos de apagarse. A casi días del explosivo encontrón del 28 de febrero en la fiesta Bresh de Viña —donde, según testigos, todo estuvo a centímetros de terminar a los combos— siguen apareciendo versiones que enredan aún más la trama.

Uno de los rumores más sabrosos apuntaba directo a Daniela Aránguiz y sus declaraciones en Only Viña sobre Emilia Dides. En el espacio de Mega, la panelista dejó caer que cuando la ex Miss Universo era pareja de Raimundo Cerda, hace una década, también se habría involucrado con su hermano. Una bomba que muchos vincularon directamente con el origen de la pelea.

Para enfrentar los rumores, Cuco y Rai llegaron hasta Hay Que Decirlo de Canal 13. Y fue ahí donde Cerda decidió hablar fuerte y claro, desmarcándose por completo del cahuín que lo salpica.

"Escuché por ahí que este conflicto se originó por los dichos de Daniela Aránguiz, que la discusión que yo tuve con Sammis aparentemente se hubiese originado por los dichos de Daniela en el programa Only Viña. Quiero decir que esa información que le llegó a Dani yo no se la dije. Nunca he hablado mal de una mujer y nunca lo voy a hacer. Son valores que tengo yo de familia. A Daniela le llegó esa información y le llegó un poco.... de alguien conocido, no quiero decir quién, pero de alguien que se excedió en el relato, totalmente. Fue algo que pasó hace 8-10 años. Fue un malentendido totalmente. Si alguien quiere decir bien qué quiso decir con lo que dijo es Daniela. No yo, porque yo nunca he hablado de Emilia con Daniela y no lo voy a hacer. Emilia es la ex polola de Rai y es solamente eso", aclaró Cerda.

Con estas declaraciones, Cuco intenta bajarle el perfil a una historia que ya mezcla celos, versiones cruzadas y viejas relaciones del pasado.

