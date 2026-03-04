Click acá para ir directamente al contenido
Harry Styles prepara concierto exclusivo en Netflix para estrenar su nuevo disco

Harry Styles prepara concierto exclusivo en Netflix para estrenar su nuevo disco

El cantante británico interpretará íntegramente Kiss All the Time. Disco, Occasionally en Manchester, y la presentación estará disponible para todo el mundo desde el 8 de marzo a través de Netflix.

Miércoles 4 de marzo de 2026 17:50
El fenómeno mundial Harry Styles acaba de encender las alarmas del espectáculo.

El artista anunció un concierto especial para estrenar su nuevo disco Kiss All the Time. Disco, Occasionally, y esta vez no será un show cualquiera, ya que estará disponible para todo el mundo a través de Netflix.

El espectáculo tendrá lugar en la ciudad de Manchester y promete la interpretación completa de su más reciente trabajo, que oficialmente saldrá a la luz el próximo 6 de marzo. Para los fanáticos chilenos, la cita será imperdible: la presentación podrá verse en Netflix desde este 8 de marzo a las 16:00 horas (hora de Chile), convirtiéndose en un evento global que nadie querrá perderse.

