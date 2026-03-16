Yamila Reyna lanza dura frase tras reencuentro de Américo con su exesposa: “¿Qué se puede esperar de un burro más que una patada?”

La polémica volvió a encenderse en torno al cantante de cumbia Américo, luego de que se confirmara su supuesto reencuentro amoroso con su exesposa, María Teresa “Pepa” Órdenes. Y quien no tardó en reaccionar fue la comediante y actriz Yamila Reyna, que decidió hablar pero dejando claro que para ella hay un tema mucho más serio.

La trasandina, que protagonizó un comentado y conflictivo vínculo con el intérprete de “Te vas”, volvió a aparecer en escena justo cuando el artista vuelve a ser fotografiado junto a su antigua pareja.

Todo se remonta al escandaloso quiebre entre ambos, ocurrido tras un tenso episodio en un servicentro luego de una presentación en el Festival Oro Verde. Según la denuncia por violencia intrafamiliar presentada por la comediante, el cantante habría protagonizado un comportamiento acompañado de malos tratos.

Lo que encendió aún más las alarmas fue que, apenas días después de que el caso se hiciera público, Américo volvió al hogar de Órdenes, con quien incluso fue captado recientemente en un viaje a Bolivia.

La reacción de Yamila

Cuando los medios le preguntaron por el presente del cantante Américo y las versiones que lo muestran intentando victimizarse, Yamila Reyna no anduvo con rodeos.

La actual figura televisiva dejó claro que su interés no pasa por los romances de su expareja, sino por lo que ocurra en tribunales.

"La única preocupación mía hoy es el proceso legal en el que estoy por violencia contra esta persona. Ustedes ya saben, así que es lo único que me importa y es lo único que voy a hablar", señaló Reyna.

Y cuando le insistieron sobre la actitud del artista, lanzó una frase que dejó a más de uno boquiabierto: "¿Qué se puede esperar de un burro más que una patada?".

Américo y María Teresa

Mientras Yamila Reyna exige que la justicia avance rápido, Américo y su expareja, María Teresa Órdenes, fueron interceptados por las cámaras del programa de farándula, Primer Plano, en su llegada al aeropuerto tras su viaje desde Bolivia.

A pesar de que los registros los muestran juntos y aparentemente reconciliados, la pareja optó por cerrar completamente la puerta a cualquier declaración.

"No voy a hablar nada, muchas gracias", respondió brevemente Órdenes ante las preguntas sobre el supuesto reencuentro familiar.

El cantante, en tanto, prefirió mantenerse en absoluto silencio, evitando referirse tanto a su situación sentimental como a la denuncia que enfrenta. Por su parte, Reyna volvió a remarcar cuál es el único tema que realmente le importa: "A mí lo único que me preocupa es eso, el proceso legal en el que estoy, y que avance, que la fiscalía avance, que se haga justicia", cerró.

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