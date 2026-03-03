Yamila Reyna denuncia a «Primer Plano» ante el CNTV por filtrar denuncia contra Américo

La argentina Yamila Reyna materializó la denuncia prometida contra el programa «Primer Plano», de Chilevisión, ante el Consejo Nacional de Televisión (CNTV), por la filtración de la denuncia donde exponía las agresiones de su expareja, Américo.

Entre los detalles filtrados por el programa de espectáculos, dieron a conocer que la actriz y comediante trasandina fue víctima de violencia intrafamiliar en un viaje desde Empedrado hacia Santiago, donde el cantante la agredió e insultó frente a testigos.

Tras esta filtración, Reyna contó en sus redes sociales que "se ingresó la denuncia en el CNTV por la emisión del día domingo 15 de febrero de 2026 en el programa «Primer Plano» de CHV -hoy ya en tramitación-, a propósito del reportaje “¡Detalles inéditos del quiebre de Yamila y Américo!” en el que se exhibió el texto completo de la denuncia realizada en tribunales de familia".

De igual forma, indicó que "se trata de un documento reservado al cual sólo tienen acceso las partes. Sin perjuicio de las responsabilidades penales o administrativas, las que también he solicitado directamente en tribunales, la exhibición constituye una violación grave de mi privacidad, y constituye una revictimización evidente".

Asimismo, aseguró que "no hay interés público alguno para justificar tal filtración y es una pésima señal para todas las víctimas de violencia intrafamiliar que deben confiar en que el sistema judicial en su conjunto las debe proteger".

Cabe recordar que Yamila y Américo terminaron su relación en febrero de este año, luego que se viviera un violento incidente en el marco del Festival Oro Verde, en la comuna de Empedrado, lo que incluyó –según la denunciante– gritos, amenazas, insultos y hasta golpes de parte del cantante de cumbia nacional.

