Alberto Plaza fue distinguido como Figura Fundamental de la Música Chilena 2025, reconocimiento que entrega la Sociedad Chilena de Autores e Intérpretes Musicales (SCD) a representantes de la música popular de nuestro país.

Tras recibir el galvano, el cantante aseguró con profunda emoción que el recibido "es el premio más importante que he recibido en mi vida".

En la instancia, diversos artistas nacionales homenajearon a la obra del cantante, interpretando sus propias versiones de sus más grandes éxitos musicales.

"Este premio podría parecer un premio a las canciones, pero yo lo entiendo como un premio al trabajo y al esfuerzo, porque no sacamos nada con hacer canciones si no hay trabajo y esfuerzo detrás", comentó en la instancia Alberto Plaza.

También dijo que "este premio lo entiendo como que la SCD me ha dicho ‘tenías razón cuando te dedicaste a la música, tenías razón cuando fuiste porfiado'".

Cabe hacer presente que el Premio Figura Fundamental de la Música Chilena se entrega desde el año 1988 por el Consejo Directivo de la SCD y ha reconocido a artistas como Jorge González, Cecilia, Eduardo Gatti, Fernando Ubiergo, Los Jaivas y Palmenia Pizarro.

Entre los asistentes a la ceremonia estuvieron artistas nacionales como Pablo Herrera, José Alfredo Fuentes, Gloria Simonetti, Luis Jara y Denisse Malebrán, entre otros.

PURANOTICIA