Juan David Rodríguez pide orden de arresto contra Daniela Aránguiz por caso de injurias graves

Una nueva arista judicial suma el conflicto entre el cantante nacional Juan David Rodríguez y su expareja, la panelista Daniela Aránguiz. En el marco de la querella por injurias graves presentada por el artista, su defensa solicitó al tribunal que se decrete una orden de arresto contra la opinóloga, luego de que no asistiera a la audiencia fijada para el pasado martes.

El caso se originó tras las declaraciones emitidas por Aránguiz en televisión y redes sociales, luego de que el exchico “Rojo” abordara públicamente temas relacionados con sus adicciones y su rol como padre en una entrevista. En ese contexto, la panelista lanzó duros dichos: “Tanta porquería que te metiste por la ñata, te recag… la cabeza y no tengo otra explicación (…) No puedo entender cómo un hombre puede ser tan poco humano de hablar de un niño”.

A raíz de estas declaraciones, Rodríguez acudió a tribunales argumentando que la figura televisiva “ha realizado declaraciones reiteradas que lesionan su honra, reputación e imagen personal y profesional”.

Según informó el programa Plan perfecto, la audiencia fue reagendada para el 18 de marzo, luego de que Aránguiz no se presentara a la citación original.

Desde la defensa de la panelista se señaló que la inasistencia se debió a un cuadro de gastritis. Sin embargo, el tribunal solicitó que se presentaran los documentos médicos correspondientes en un plazo de tres días. De acuerdo a lo reportado, dicho plazo habría vencido sin que los antecedentes fueran entregados, lo que motivó a la defensa de Rodríguez a solicitar que se ordene su arresto para asegurar su comparecencia y evitar nuevas dilaciones.

Será el tribunal el que deba resolver en los próximos días si acoge o no la petición.

Frente a la polémica, Daniela Aránguiz, emitió un comunicado a través de sus redes sociales, negando que exista una orden de detención en su contra.

“Ante las informaciones difundidas en la prensa, en las que se señala que los abogados del Sr. Rodríguez habrían solicitado una ‘orden de arresto’ en mi contra por no haber presentado el certificado médico que justificó mi inasistencia a la audiencia del martes recién pasado, declaro categóricamente lo siguiente”, comenzó señalando.

En el mismo escrito agregó: “Dicha afirmación es falsa. El certificado médico fue presentado por mi abogado en tiempo y forma, cumpliendo íntegramente con lo ordenado por el tribunal”.

Además, sostuvo que “la difusión de esta información no solo carece de sustento, sino que constituye un intento grave de desacreditarme públicamente, afectando mi honra, mi reputación y mi dignidad como madre de familia y como mujer”.

Finalmente, la panelista remató: “Estas acusaciones, al igual que otras formuladas por el Sr. Rodríguez, son falsas. Frente a la gravedad de estos hechos y al daño que se pretende causar, he instruido a mis abogados para que evalúen y ejerzan todas las acciones legales, civiles y penales, que correspondan”, finalizó.

