Escala la polémica en Viña: productora acusa a Sammis Reyes de agresión y conducta violenta

El nombre de Sammis Reyes vuelve a acaparar titulares tras un nuevo conflicto con Bizarro Live Entertainment, empresa a cargo de la organización del Festival de Viña del Mar 2026 y de la fiesta Bresh en la Ciudad Jardín.

El deportista había manifestado públicamente su molestia contra la productora, cuestionando el trato recibido durante el evento. “A la gente de Bizarro se le olvida que la gente que viene a ver este festival son los que pagan nuestros sueldos. Ellos no se han portado muy bien y es el segundo año consecutivo”, afirmó hace unos días.

Luego añadió: “Se portan mal, tienen una forma despectiva todos ellos de hablar con la gente que viene acá”.

Las declaraciones fueron abordadas este lunes en el programa Hay que Decirlo! de Canal 13, donde el panelista Manu González compartió en pantalla la versión oficial de la productora.

Según el comunicado leído en el espacio, los conflictos con Reyes no serían recientes. “Los problemas con Sammis Reyes empezaron el año pasado cuando Emilia fue jurado del festival. En ese instante agredió a dos productores, un hombre y una mujer, porque quería un trato VIP”, señalaron desde la productora.

El episodio habría ocurrido cuando la cantante Emilia Dides integraba el jurado del certamen, contexto en el que —según Bizarro— se originaron las primeras tensiones.

De acuerdo con el relato expuesto en televisión, este año Reyes ingresó a la Quinta Vergara como un asistente regular. “Este año entró a la Quinta Vergara como una persona normal, y eso podría no haberle gustado. A pesar de no estar autorizado, se paseó por la carpa VIP, donde consumió comidas y bebidas”, detalló González al leer el comunicado.

La productora añadió que el exjugador “insistió para ser invitado a la Bresh, producción que también corría a cargo de Bizarro”.

Tras el intercambio de declaraciones públicas, la empresa habría tomado una decisión tajante. “Tras las declaraciones públicas que hizo, Bizarro habría decidido no invitarlo a ninguna actividad por esa actitud un tanto prepotente y violenta”, aseguró el panelista.

El conflicto, que también salpica a la organización de la fiesta Bresh en Viña del Mar, vuelve a tensionar el ambiente en torno al principal certamen musical del país. Las graves acusaciones de agresión física y comportamiento indebido marcan un nuevo capítulo en la disputa entre Sammis Reyes y la productora, configurando una verdadera guerra de declaraciones que mantiene encendida la polémica en la Ciudad Jardín.

