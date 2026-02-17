Yamila Reyna arremete contra "Primer Plano" por filtrar su denuncia contra Américo: "Me siento vulnerada"

La actriz y comediante Yamila Reyna no se guardó nada y explotó en redes tras la difusión de detalles de su denuncia por violencia intrafamiliar contra su expareja, el cantante Américo.

En el programa de Chilevisión, "Primer Plano", reveló el domingo información de la denuncia presentada ante Carabineros, incluyendo las agresiones físicas y verbales que habría sufrido Reyna, algunas presenciadas por terceros.

A través de su cuenta de Instagram, la artista dejó claro su enfado por la filtración de información judicial: "La filtración de una causa judicial que tiene obligación de reserva no solo para los intervinientes, sino que para cualquier persona, se encuentra sancionada por la ley, y la vulneración de la misma puede dar lugar a responsabilidad penal y a la configuración de diversos ilícitos, según corresponda", partió recordando.

Reyna fue aún más dura y advirtió que el caso no quedará impune: "El tribunal del cual se han filtrado esos antecedentes debe remitir de oficio los antecedentes al Ministerio Público para que investigue los eventuales delitos a que hubiere lugar, ello sin perjuicio de otras responsabilidades legales que pudieren derivarse y que haremos valer junto a mi abogado".

Pero eso no es todo, ya que la comediante no dudó en denunciar el impacto de la filtración: "Es una pésima señal para todas las víctimas de violencia intrafamiliar de este país".

Finalmente, Yamila apuntó directamente a la justicia: "Me siento vulnerada, expuesta y desprotegida por la entidad que debiese haberme protegido. Esta es la razón por la que muchas veces no se denuncia", cerró, asegurando que la filtración del tribunal podría constituir un delito.

PURANOTICIA