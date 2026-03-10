José Antonio Neme rompe el silencio tras la muerte de Frodo y presenta a su nueva perrita: “Mucho amor canino”

El conductor de Mucho Gusto confesó que la partida de su perro fue “triste, inesperada, violenta y traumática” y adelantó la llegada de Flora, la nueva integrante canina que ya le devuelve fuerzas y alegría a su hogar.
El conductor de Mucho Gusto, José Antonio Neme, sorprendió este fin de semana al abrir su corazón frente a sus seguidores, hablando sin filtros sobre la partida de su querido perro Frodo y la llegada de una nueva integrante canina a su hogar.
La conversación tuvo lugar durante una transmisión en vivo junto a Latife Soto, donde además agradeció todas las muestras de cariño que ha recibido.
"Me siguen llegando mensajes de apoyo y buena onda, y yo lo agradezco mucho", confesó el periodista, dejando claro que el duelo aún lo acompaña. Sobre la pérdida de Frodo, fue contundente: "Ha sido un episodio muy difícil para mí por varias razones que no voy a detallar acá, pero ha sido triste, inesperado, violento y traumático. Solo hay que poner en marcha la resiliencia y aceptación".
Pese al dolor, Neme aseguró que su hogar seguirá abierto al amor animal: "Obviamente, va a llegar mucho amor canino a esta casa porque yo soy de esas personas que no reemplaza a los animales, pero sí, cuando se abre un espacio, traigo a otro animal, porque creo que todos los animales merecen cariño y, si aquí hay un espacio para uno, viene".
El periodista adelantó que pronto presentará oficialmente a la nueva integrante, aunque de momento la reserva es total: "Todavía no. Está por ahí, pero obviamente su presentación en público todavía no, porque es chiquitita, está aprendiendo muchas cosas y estamos conociéndonos. Ese es un proceso muy bonito, lento, que requiere mucha paciencia".
Mientras tanto, la periodista Bibi Mandakovic no pudo resistirse a compartir en sus redes algunas imágenes de la perrita, revelando que se llama Flora. Neme confesó que su llegada le ha dado fuerzas: "A mí me encanta porque, mientras he sufrido la ausencia y el recuerdo de Frodo, aparece la necesidad de educar a esta pequeñita que tiene pocos meses".
Sobre su otra mascota, Kika, explicó que ahora disfruta de un merecido “minuto de fama” con su madre: "Está viviendo su minuto de fama. Se fue a vivir con mi mamá donde hay otra bulldog y están las dos felices y se aman, no las puedo separar. La Kika es una patuda, fresca, que se apoderó de la casa de mi mamá y la tratan como a una princesa consentida".
Entre la nostalgia por Frodo y la energía de Flora, Neme demuestra que el amor por los animales sigue siendo protagonista en su vida, y no teme mostrarlo sin filtros ante sus seguidores.
