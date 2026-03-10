Catalina Palacios no deja dudas: muestra a su nuevo romance y enciende las redes

¡Catalina Palacios vuelve a sacudir las redes! La cantante y ex figura televisiva no se ha podido mantener en silencio y decidió mostrar a su nueva pareja a través de Instagram, desatando una ola de comentarios de sus seguidores.

La polémica publicación capturó a la ex integrante de Mekano dándole un beso en la mejilla a un hombre, acompañada de un breve pero directo mensaje: “Mi amor”. La historia original fue compartida por él, y Catalina no dudó en repostearla, sumando stickers de corazones que dejaron claro que esto no es un romance pasajero. La romántica escena se produjo en la idílica Laguna Espejo, en la Región de La Araucanía, escenario que hizo que la imagen llamara aún más la atención.

Pero la gran pregunta es: ¿quién es el hombre que robó el corazón de Palacios?

Se trata de Eduardo Salinas Pinto, ingeniero agrónomo y actual gerente agrícola de la Sociedad Agrícola Fátima LTDA. Su perfil profesional impresiona: estudió Ingeniería Agrónoma en la Universidad Católica de Temuco y tiene un magíster en gestión de negocios de la Universidad Autónoma de Chile.

Y como si la relación necesitara validación en público, la pareja no se ha privado de mostrar su complicidad en redes. En una de las publicaciones de Salinas, Catalina comentó: “Mi guapo. Qué buena fotógrafa tiene”, a lo que él respondió: “Hermosa la fotógrafa”, acompañando sus palabras con emojis de corazones. Claramente, el romance está más que confirmado y parece que los corazones en Instagram solo son el comienzo.

