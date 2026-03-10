Mamá de Cuco y Rai Cerda estalla contra Vasco Moulian por dichos sobre Daniela Aránguiz: "La encuentro media cuma"

La polémica explotó luego de que Katherine Helfmann, madre de los hermanos Cuco Cerda y Rai Cerda, saliera al paso de una versión que comenzó a circular en televisión y que la dejó en el ojo del huracán. La mujer decidió romper el silencio y publicar una declaración para desmentir tajantemente supuestos dichos suyos contra sus nueras Daniela Aránguiz y Faloon Larraguibel.

Todo se encendió después de que Vasco Moulian asegurara en el programa Primer Plano haber tenido una conversación con Helfmann. Según el panelista, en ese diálogo ella habría lanzado un comentario nada amable sobre Aránguiz, afirmando: "La encuentro media cuma".

La frase no tardó en generar ruido, comentarios y especulaciones. Pero Helfmann decidió salir con todo a frenar la historia. En su declaración, fue durísima con la versión que se difundió en pantalla. "Me parece muy grave y profundamente irresponsable que se pongan palabras en mi boca que nunca he pronunciado, más aún cuando esto se hace en televisión abierta y frente a todo el país", lanzó.

Además, marcó distancia total con Moulian, dejando claro que no existe una relación cercana entre ambos. "A Vasco Moulian lo conozco únicamente por haber coincidido en el programa de baile, y no mantengo ninguna relación personal con él", afirmó.

Por eso mismo —según explicó— le chocó escuchar su nombre en el programa. "Me sorprendió profundamente escuchar en el programa Primer Plano que mencionara mi nombre de una manera tan liviana, atribuyéndome comentarios que son absolutamente falsos", escribió.

Pero Helfmann no se quedó solo en la desmentida. También defendió con fuerza el vínculo con sus nueras, intentando cerrar la polémica de una vez por todas: "Quiero ser muy clara en este punto: jamás he hablado de esa forma de Faloon ni de Daniela. A ambas las respeto y, además, valoro la relación que mantienen con mis hijos".

