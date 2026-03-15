Yami Safdie llevó su universo emocional a Lollapalooza Chile 2026

Una de las presentaciones más emotivas de la jornada en Lollapalooza Chile 2026 fue la de la cantante argentina Yami Safdie, quien llevó al escenario del festival un repertorio cargado de sensibilidad y cercanía con el público.

La artista, que se ha consolidado como una de las voces emergentes del pop latino, presentó parte del material de su más reciente trabajo discográfico, “Querida Yo”, su tercer álbum de estudio. El disco marca una etapa de mayor introspección en su carrera y está construido a partir de reflexiones personales que la cantante decidió transformar en canciones.

El proyecto fue concebido como una conversación consigo misma. En ese sentido, Safdie explicó que “estas canciones vienen de un lugar que no esperaba compartir”, destacando el carácter íntimo del proceso creativo.

El álbum funciona como una especie de diario musical donde la cantante aborda distintas emociones y experiencias personales. A través de sus letras aparecen temas universales como el amor, el desamor, las rupturas, la amistad y el paso del tiempo.

Según la propia artista, el origen del disco está ligado a un ejercicio de autoconocimiento. “Eran cartas que escribí para entenderme a mí misma y, finalmente, me di cuenta de que estaban dirigidas a cualquiera que alguna vez haya cuestionado su propio corazón”, señaló.

Durante su presentación en el festival, la intérprete argentina mostró esa faceta emocional que caracteriza su música, conectando con el público a través de canciones que combinan pop, baladas y una fuerte carga lírica.

El show confirmó el momento de crecimiento que atraviesa Yami Safdie en la escena musical latinoamericana. Con un estilo marcado por la honestidad emocional y la cercanía con sus seguidores, la artista continúa ampliando su audiencia y consolidando una carrera que avanza con paso firme en la región.

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