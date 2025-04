"Ya no está en mi cuerpo": Karla Melo sorprende con buenas noticias sobre su diagnóstico de cáncer

Hace casi un mes, la actriz y cantante chilena, Karla Melo, anunció una lamentable noticia sobre su diagnostico de cáncer de mama triple negativo.

“En enero de este año me diagnosticaron cáncer de mama triple negativo. Fue un mes súper difícil ya que hay que pasar por varias pruebas, exámenes y procedimientos para tener las respuestas, y la espera de cada una es realmente angustiante”, reveló la actriz.

“Gracias a Dios mi cáncer está en etapa 1 y ya comencé con la quimioterapia hace unas semanas”, complementó.

NUEVO DIAGNÓSTICO MÉDICO

Ahora, a través de redes sociales, la cantante informó nuevamente sobre su enfermedad.

“El tumor desapareció. Sí, así como lo oíste. Ya no está en mi cuerpo”, expresó la cantante.

“Yo no lo sentía. No sé si son todas las terapias que estoy haciendo. No sé si es la acupuntura, la alimentación, la biodescodificación, la quimioterapia…”, agregó Karla.

“No sé si es por tanto amor, o la mezcla de todo lo que estoy haciendo, pero ya no está. Se fue. No está en mi cuerpo”, sentenció.

En este mismo contexto, en su cuenta de Instragam, compartió el resultado de uno de los últimos exámenes que se realizó, donde muestra que “ya no es visible el nódulo neoplásico”.

De todas manera, Melo aclaró que “no significa que esto terminó. Tengo que completar todos mis tratamientos, pero me estoy sanando”.

Además, la actriz aprovechó la instancia para enviarle un mensaje a las mujeres que estén enfrentando una situación similar a la suya.

“Quiero que este video le dé fuerza y esperanza a todas las que están viviendo lo mismo que yo, porque hay mucha información en internet y a veces nos agobiamos por videos que son más tristes y que asustan. Tienes que tener claro que tú eres dueña de tu realidad, de tu vida, tú decides cómo afrontar las situaciones", afirmó la intérprete.

“Me estoy sanando. Y si yo puedo, tú también puedes. Voy a hacer un evento para contarles a todos ustedes todo lo que estoy haciendo. Necesito que sepan que se pueden sanar, que vivan sus procesos sin estrés, con amor, como debe ser. Porque cáncer no significa muerte”, cerró.

