"Ya estoy modo Bichota": Pamela Leiva gastó más de $300 mil en merchandising de Karol G

Pamela Leiva demostró todo su fanatismo por Karol G, cantante que se presentará este viernes, sábado y domingo en el estadio Nacional en el marco de la gira «Mañana será bonito».

La comediante declaró en entrevista con La Cuarta que "ya estoy modo Bichota, me fui al merch, ¡me lo compré todo!".

Leiva tiene planeado lucir una de las poleras en tono rosado de la colombiana. “Me gustaba mucho porque es ella sobre su tiburón, entonces me voy a poner esa polera creo que con unos jeans, todavía no sé si son unos jeans con cristal o con unos cargo”, adelantó.

La exintegrante del reality show «1810» de Canal 13 confesó que "me gasté 325 lucas, pero me lo compré todo. Me compré el abanico, me compré la manta, me compré los polerones, las poleras, el jockey. De verdad que estaba como una cabra chica ¡Te lo juro!".

La arista indicó que su sobrina, quien la acompañará al concierto, la alentó a comprar: “Me decía: ´dale nomás, dale, si ha sido el único lujo que te das’”.

