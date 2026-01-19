Wilma González y Nicolás Seguel revelan el género de su bebé con emotivo registro

Wilma González y Nicolás Seguel no bajan el ritmo y siguen dando de qué hablar. A solo semanas de anunciar que estaban esperando su primer hijo juntos, la pareja volvió a tomarse las redes sociales para revelar uno de los secretos mejor guardados del embarazo: el género del bebé.

A través de una serie de publicaciones que rápidamente se viralizaron, Wilma y Nicolás confirmaron que lo que viene en camino es una niña. La noticia desató una avalancha de reacciones, con cientos de seguidores llenando los comentarios de felicitaciones, corazones y mensajes de buenos deseos.

El anuncio no pasó desapercibido y llega después del creativo registro con el que la pareja confirmó el embarazo en Instagram, donde mostraron la ecografía al ritmo de la música, sorprendiendo a sus seguidores y generando amplio revuelo.

Este nuevo capítulo marcará un hito en la relación, ya que será el primer hijo que tendrán juntos como matrimonio y el segundo para Wilma González, quien ya es madre de Noah, de 14 años.

Con casi dos años de matrimonio, la pareja ahora se enfrenta a una nueva etapa que promete cambiarlo todo. La llegada de su hija se perfila como el mayor desafío —y también la mayor alegría— que han decidido vivir de manera pública, compartiendo cada paso con sus seguidores.

